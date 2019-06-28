Bu hafta sonu Almanya’nın Hamm şehrinde yapılacak Avrupa Kültür ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek güreş turnuvasına ilimizi ve ülkemizi temsilen İzmit Belediyesi güreşçisi Nazmi Kahveciler katıldı. Dün Sabiha Gökçen’den Almanya’nın Düsseldorf kentine giden ve oradan da 100 kilometre uzaklıktaki Hamm şehrine geçen Kahveciler, İzmit’e madalya ile döneceğine inandığını ifade etti.
Bugün 17:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
Nazmi Kahveciler Almanya’da
Bu hafta sonu Almanya’nın Hamm şehrinde yapılacak Avrupa Kültür ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek güreş turnuvasına ilimizi ve ülkemizi temsilen İzmit Belediyesi güreşçisi Nazmi Kahveciler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz