Nazmi Kahveciler Almanya’da

Bu hafta sonu Almanya’nın Hamm şehrinde yapılacak Avrupa Kültür ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek güreş turnuvasına ilimizi ve ülkemizi temsilen İzmit Belediyesi güreşçisi Nazmi Kahveciler katıldı. Dün Sabiha Gökçen’den Almanya’nın Düsseldorf kentine giden ve oradan da 100 kilometre uzaklıktaki Hamm şehrine geçen Kahveciler, İzmit’e madalya ile döneceğine inandığını ifade etti.