Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor

Kocaelispor taraftarı yarın saat 19.00'da Derince Zübeyde Hanım Parkı’nda bulunan Derince Kocaelispor Taraftar Derneği’nde toplanacak. Tüm taraftarların davetli olduğu toplantıda yeni sezon öncesi görüş alış verişinde bulunulacak ve önemli kararların altı çizilecek.