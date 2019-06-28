Kocaelispor taraftarı yarın saat 19.00'da Derince Zübeyde Hanım Parkı’nda bulunan Derince Kocaelispor Taraftar Derneği’nde toplanacak. Tüm taraftarların davetli olduğu toplantıda yeni sezon öncesi görüş alış verişinde bulunulacak ve önemli kararların altı çizilecek.
Bugün 21:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor
Kocaelispor taraftarı yarın saat 19.00'da Derince Zübeyde Hanım Parkı’nda bulunan Derince Kocaelispor Taraftar Derneği’nde toplanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz