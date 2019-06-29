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Vasfi Aşçı Gaziantepe’te

Türkiye Ümit genç 21 yaş altı Karate Şampiyonası Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda sona erecek.
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Türkiye Ümit genç 21 yaş altı Karate Şampiyonası Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda sona erecek. Spor camiamızın yakından tanıdığı Eşmespor Kulüp Başkanı, Uluslararası Karate hakemi ve antrenörlerinden Vasfi Aşçı da bu şampiyonada görev yapıyor. Vasfi Aşçı 1 Temmuz'da ilimize dönecek.

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