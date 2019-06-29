Türkiye Ümit genç 21 yaş altı Karate Şampiyonası Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda sona erecek. Spor camiamızın yakından tanıdığı Eşmespor Kulüp Başkanı, Uluslararası Karate hakemi ve antrenörlerinden Vasfi Aşçı da bu şampiyonada görev yapıyor. Vasfi Aşçı 1 Temmuz'da ilimize dönecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 15:18 TSİ
Vasfi Aşçı Gaziantepe’te
Türkiye Ümit genç 21 yaş altı Karate Şampiyonası Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz