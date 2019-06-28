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İBB'de Genel Sekreter istifa etti! İşte yerine geçmesi tahmin edilen isim...

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları, ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.
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SÖZCÜ'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular. Genel Sekreterliğe Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Yavuz Erkut'u getireceği öğrenildi. Erkut, 2006-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Hayri Baraçlı 

Yavuz Erkut

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