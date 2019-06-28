Bugün 15:33 TSİ - Gündem

İBB'de Genel Sekreter istifa etti! İşte yerine geçmesi tahmin edilen isim...

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları, ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurdular.