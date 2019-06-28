İzmit Belediyesi, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut ile Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın bir araya geldiği buluşmada ucuz ( halk ) ekmek konusu masaya yatırıldı. Ucuz ekmek konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan buluşmayla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcıları Yalçın ve Bulut “ amacımız vatandaşlarımızın ekmeği daha ucuza alabilenlerini sağlamaktır. Bunun için Fırıncılar Odası ile ortak hareket edip vatandaşımıza daha ucuza ekmek almalarını sağlamak istiyoruz” dediler.
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İzmit'te halk ekmek toplantısı!
İzmit Belediyesi, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.
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Yorumlar
(2 )
ahmet - fırıncıların yerinde olsam , fırınları haftada 2 gün kapatırım, fırıncı akrabalarım var, hepsi borç içinde adamsızlıktan kendileri çalışıyor, resmen bitmişler uzatmaları oynuyorlar, bu millet gitsin halk büfelerden ekmek alırmı acaba
Özgür - Bravo sayın Kaplan, sadece Körfez de var olan halk ekmek fabrikası konusunda sizin adım atmanız vatandaşı ne kadar düşündüğünüzü gösterir örnektir. Artık zaman üretme projeleri gerçekleştirme zamanıdır bakalım başta Kocaeli Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri nasıl adım atacak bu konuda zaman hepsini gösterecek!
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