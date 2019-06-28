Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde, Bayram B. yönetimindeki 34 LBR 465 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton refüje çarpmasının ardından devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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Gebze'de servis minibüsü devrildi: 1 yaralı
Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz