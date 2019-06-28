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Gebze'de servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Gebze ilçesinde devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde, Bayram B. yönetimindeki 34 LBR 465 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda beton refüje çarpmasının ardından devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bugün 16:59 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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