Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfez Sanayi Sitesinde aşırı yağışlarda oluşan su baskınlarını önlemek için altyapı çalışması yapacak. Çalışma kapsamında, Galericiler Sitesi ile bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak ilave içmesuyu hattı da inşa edilecek. Yapılacak çalışmadan dolayı İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı, 1 Temmuz Pazartesi günü ile 5 Temmuz Cuma günü arasında tek şerit ve kontrollü olarak araç trafiğine açık olacaktır. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nı kullanacak olan araç sahiplerinin, çalışma nedeniyle alternatif yolları kullanmaları, konulan trafik uyarı ve işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
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Ömer Türkçakal Bulvarı hafta içi tek şeride düşecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfez Sanayi Sitesinde aşırı yağışlarda oluşan su baskınlarını önlemek için altyapı çalışması yapacak. Çalışma kapsamında, Ömer Türkçakal Bulvarı, 1 Temmuz Pazartesi günü ile 5 Temmuz Cuma günü arasında tek şerit ve kontrollü olarak araç trafiğine açık olacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz