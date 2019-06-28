Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfez Sanayi Sitesinde aşırı yağışlarda oluşan su baskınlarını önlemek için altyapı çalışması yapacak. Çalışma kapsamında, Galericiler Sitesi ile bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak ilave içmesuyu hattı da inşa edilecek. Çalışmada İzmit Sanayi Sitesinin içindeki mevcut yağmur suyu altyapısı, yeni yapılacak 1200 mm çapındaki yağmur suyu hattı ile İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Galericiler Sitesi yanındaki dereye bağlantısı sağlanacak. Yapılacak çalışmadan dolayı İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı, 1 Temmuz Pazartesi günü ile 5 Temmuz Cuma günü arasında tek şerit ve kontrollü olarak araç trafiğine açık olacaktır. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nı kullanacak olan araç sahiplerinin, çalışma nedeniyle alternatif yolları kullanmaları, konulan trafik uyarı ve işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Dün 17:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:41 TSİ
Sanayiyi artık su basmayacak!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfez Sanayi Sitesinde aşırı yağışlarda oluşan su baskınlarını önlemek için altyapı çalışması yapacak. Çalışma kapsamında, Ömer Türkçakal Bulvarı, 1 Temmuz Pazartesi günü ile 5 Temmuz Cuma günü arasında tek şerit ve kontrollü olarak araç trafiğine açık olacaktır.
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Yorumlar
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Özgür - Her şiddetli yağış sonrası Derince'nin göbeği Saray taksi durağı gibi merkez noktayı lağım suları basıyor aynı İsu burası için neden çalışmalar yapmıyor?
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