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Dikkat, SEDAŞ uyardı! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.
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01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA MAH. , CEDİT MAH. , HACIHIZIR MAH. , KARABAŞ MAH. , MERKEZ MAH. , ORHAN MAH. , TEPECİK MAH. , TERZİBAYIRI MAH. , VELİAHMET MAH. , ÇUKURBAĞ MAH. , ÖMERAĞA MAH. ,

01.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında DOĞANTEPE KÖYÜ , DOĞANTEPE MAH. , UZUNBEY KÖYÜ , YUVACIK MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , KÖRFEZ MAH. , YENİDOĞAN MAH. , ZABITAN MAH. , ÇINARLI MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜLTEPE MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , GÜLTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , KÖRFEZ MAH. , YENİDOĞAN MAH. , ZABITAN MAH. , ÇINARLI MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜLTEPE MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , GÜLTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , BEKİRDERE MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , FATİH MAH. , HACIHIZIR MAH. , M.ALİPAŞA MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , BEKİRDERE MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , FATİH MAH. , HACIHIZIR MAH. , M.ALİPAŞA MAH. , ULAŞLI , YAVUZ ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , CEDİT MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , KAZIMKARABEKİR MAH. , TOPÇULAR MAH. ,

02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 28 MAH. , CEDİT MAH. , KADIKÖY MAH. , KAZIMKARABEKİR MAH. , TOPÇULAR MAH. , TURGUT MAH.

Bugün 17:37 TSİ - Gündem

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