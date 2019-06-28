Dikkat, SEDAŞ uyardı! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek

01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA MAH. , CEDİT MAH. , HACIHIZIR MAH. , KARABAŞ MAH. , MERKEZ MAH. , ORHAN MAH. , TEPECİK MAH. , TERZİBAYIRI MAH. , VELİAHMET MAH. , ÇUKURBAĞ MAH. , ÖMERAĞA MAH. ,
01.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında DOĞANTEPE KÖYÜ , DOĞANTEPE MAH. , UZUNBEY KÖYÜ , YUVACIK MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , KÖRFEZ MAH. , YENİDOĞAN MAH. , ZABITAN MAH. , ÇINARLI MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜLTEPE MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,
01.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , GÜLTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , KÖRFEZ MAH. , YENİDOĞAN MAH. , ZABITAN MAH. , ÇINARLI MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH. , GÜLTEPE MAH. , ZABITAN MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında GÜLTEPE MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında TURGUT MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında CEDİT MAH. , GÜLTEPE MAH. , TURGUT MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , BEKİRDERE MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , FATİH MAH. , HACIHIZIR MAH. , M.ALİPAŞA MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , BEKİRDERE MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , FATİH MAH. , HACIHIZIR MAH. , M.ALİPAŞA MAH. , ULAŞLI , YAVUZ ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 28 MAH. , ALTINKENT MAH. , CEDİT MAH. , DÖNGEL MAH. , ERENLER MAH. , KAZIMKARABEKİR MAH. , TOPÇULAR MAH. ,
02.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 28 MAH. , CEDİT MAH. , KADIKÖY MAH. , KAZIMKARABEKİR MAH. , TOPÇULAR MAH. , TURGUT MAH.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz