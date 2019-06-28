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Dikkat, SEDAŞ uyardı! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.