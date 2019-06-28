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Büyükşehir'de önemli görev değişiklikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışma için görev değişikliklerine gidildi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışmasını sağlamak için bazı daire başkanlıklarında değişikliğe gitti.

CİVELEK’İN YERİNE ÇOLAKOĞLU GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın imzasıyla 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla kapatılan Kurumsal Gelişim Dairesinde başkanlık görevini yürüten Dr. Bayram Çolkaoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı İsmail Civelek ise İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi.

KUMBAR ULAŞIM PARK GENEL MÜDÜRÜ

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Salih Kumbar, bir süredir vekâleten bakılan Ulaşım Park Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak getirildi. Salih Kumbar’dan boşalan Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı’na ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Planlama Şube müdürü ilen Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Çelebi getirildi.

İsmail Civelek

Dr. Bayram Çolakoğlu

Salih Kumbar

Ahmet Çelebi

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Yorumlar

(1)
01

İzmit - Genel müdür vekilliğini yürüten beceremiyormuş demekki

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 18:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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