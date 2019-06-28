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Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü

İzmit'te otobüs durağında genç bir kızın bacaklarının fotoğrafını çektiği iddia edilen  H.T.(39), otobüs şoförleri tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.
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Olay, İzmit Umuttepe Otobüs Durakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi H.T. cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen 21 yaşındaki genç kızın bacaklarının fotoğrafını çekti. H.T.'nin genç kızın fotoğraflarını çektiğini fark eden duraktaki özel halk otobüsü şoförleri, inşaat işçisinin telefonunu elinden almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede H.T., şoförler tarafından dövülerek telefonu elinden alındı. Daha sonra, şoförler tarafından etkisiz hale getirilen H.T.'nin cep telefonu bölgeye gelen polis ekibine teslim edildi. Polislerin yaptığı ilk incelemede zanlının cep telefonunda genç kızın fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz' suçlarından işlem yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, fotoğrafları çekilen genç kız da karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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