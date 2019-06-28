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İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi

İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut le Murat Ongun atandı.
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama mask
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi. İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, bugün yaptıkları açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.

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