İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi. İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, bugün yaptıkları açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.
Bugün 19:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 19:09 TSİ
İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut le Murat Ongun atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz