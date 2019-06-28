Tıp Fakültesi 250 mezununu uğurladı

Mezuniyet törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk akademik ve idari personelin yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

KATKI SUNMALISINIZ

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenin açılış konuşmalarında mezun olan genç doktorları tebrik eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Bugün mezun olan sizler Anadoluya dağılarak ihtiyaç duyulan noktalarda hekimlik görevini ifa edeceksiniz. Benim sizlerden özellikle istirhamım hekimlik görevlerinizi yaparken koruyucu sağlık hizmetlerini de özellikle öncelikli hale getirmenizdir. Tespit ettiğiniz eksiklik ya da aksaklık varsa bunları mutlaka üst amirlerinizle paylaşarak koruyucu sağlık hizmetlerinin daha iyi bir şekilde gerçekleşebilmesine katkı sunmalısınız dedi.

Sözlerinin devamında Kocaeli Üniversitesinin önemini vurgulayan Aksoy şunları söyledi:

Kocaeli Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz Türkiyenin önemli üniversitelerinden ve fakültelerinden biridir. Sadece Kocaeliye değil Türkiyenin her bölgesinden hatta yurt dışından gelen hastalara burada sağlık hizmeti sunuluyor. Bu noktada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren herkese teşekkür ediyorum.

ÇARESİZLİĞE ÇARE OLACAKSINIZ

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise Kıymetli Öğrencilerimiz zorlu tıp eğitimini başarıyla tamamladınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyor başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Dünyada bazı meslekler ve alanlar vardır ki bunların hem sermayesi hem nesnesi hem de tek varlığı insandır. Bugün mezun olan sizler bu meslekler arasında en kıymetlilerinden birinin temsilcisi oluyorsunuz. Sizler sıkıntının başladığı yerde ümit çaresizliğin başladığı yerde çare yaşamın sona ermemesi için vesile olacaksınız ifadelerini kullandı.

250 MEZUN

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarılar dilerken öğrenciler adına ise dönem birincisi Dr. Elif Eriş teşekkür konuşmalarını gerçekleştirdi. 250 öğrencinin mezun olduğu törende dönem birincisi Dr. Elif Erişe palketini Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü dönem ikincisi Dr. Amina Mayetiçe plaketini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü dönem üçüncüsü Dr. Beyza Akyola plaketini İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü takdim etti. Mezun öğrenciler anı belgelerini Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi Prof. Dr. Nilgün Fığlalı Dekan Prof. Dr. Zafer Utkan ve akademisyenlerden teslim aldı. Prof. Dr. Utkanın hekimlik andını öğrencilere okutmasının ardından tören öğrencilerin kep atması ile sonlandı. Ekin EKEN