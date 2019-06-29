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Yanan evde oğlunun zarar göreceğinden korkan anne fenalaştı

Körfez'de bir evde mutfakta başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasın neden oldu. Evde olan oğlunun zarar görmesinden korkan anne fenalık geçirmesi sonucu ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
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Yangın Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 5 katlı Doğa Apartmanın son katında Alp Kürşat Örs'e ait dairede meydana geldi. Yangın başladığı sırada balkonda olan Alpkan Örs, dumanları fark etti ve hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri eve ulaştıklarında binayı dumanlar sarmaya başladı ve apartman sakinleri hızla tahliye edildi. Bu sırada dışarda olan Alp Kürşat Örs ve eşi Filiz Örs olayı duyunca hemen eve geldiler. Oğlu Alpkan Örs'ün zarar görmesinden endişe duyan anne eve geldiğinde fenalaştı. Olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri hemen Filiz Örs’e müdahale ederek ilk yardımda bulunarak ambulansla Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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