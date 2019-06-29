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Ekspres seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, özellikle iş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının efsane treni Ankara Ekspresi'nin 5 Temmuz'dan itibaren seferlerine başlayacağını açıkladı. Öte yandan tren İzmit ve Gebze'ye de uğrayacak
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Bakan Turhan,  yaptığı açıklamada, trenin 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu belirterek, trenin 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip bulunduğunu dile getirdi. Talebin yoğun olması halinde trenin kapasitesinin yataklı vagon ilavesiyle artırılabileceğini anlatan Turhan, şöyle konuştu: "Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy'de duruşu olan trenin seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasında 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara arasında 9 saat olacak." Turhan, Ankara-Haydarpaşa-Ankara arasında her gün karşılıklı olarak işletilecek, tamamı yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi'nin 1 Şubat 2012' de GebzeKöseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferden kaldırıldığını anımsattı.

Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin yanı sıra özellikle gezginlerin ve demir yolu sevdalılarının gözdesi Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi, Vangölü Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Sofya Treni gibi seyahati keyfe dönüştüren trenlere yeni rotalar eklenmesine de devam edilecek."

YEŞİLÇAM'A KONU OLMUŞTU

Esat Mahmut Karakurt'un 'Ankara Ekspresi' romanından beyaz perdeye aktarılan, Filiz Akın ve Ediz Hun'un başrollerini paylaştığı 1970 yılı yapımı 'Ankara Ekspresi' isimli Yeşilçam filmine konu olmuştu

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