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DEAŞ'ın toplu cin çıkarma seansı

İtirafçı olup DEAŞ’ın Kocaeli yapılanmasını deşifre eden ‘il emiri’ Cem Ertürk ve diğer sanıklar hakkındaki iddianamede, ‘cin çıkarma’ seansına ait görüntüler de yer aldı. İddianamedeki analize göre 15 kişilik grup yerde yatarken bir kişi de ‘cin çıkarıyor’.
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TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde Kocaeli emiri ‘Ebu Urve’ kod adlı Cem Ertürk (34), itirafçı olarak örgütün bu ildeki yapılanmasını deşifre etti. Ertürk’ün itiraflarıyla yapılan operasyonlar sonucu 49 kişi hakkında “terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede ‘İmran’ kod adlı sanığın bilgisayarında ele geçirilen "cin çıkarma" seansına dair fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda bir odaya doluşup yere yatan DEAŞ militanlarının bu seanslardaki görüntüleri var.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı, örgütün Kocaeli ve ilçelerindeki yapılanmasına dair detayların anlatıldığı 1384 sayfalık iddianamede, örgütün kendi militanlarının çocuklarını göndermek için ‘Minik Kalpler’ adında bir anaokulu açtığı da anlatılıyor. İddianamede ayrıca militanların çeşitli piknik yerlerindeki toplantılarına ilişkin görüntüler var. Hakkında “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istenen Cem Ertürk, ifadesine göre 2010 yılında Mehmet Sercan Öztürk ve Fatih Ata’nın yönettiği selefi bir grubun dini sohbetlerine katılmaya başladı. 2013 yılında sayıları artınca ‘cemaat’ oluşturmaya karar verdiler. Kurdukları cemaate de ‘Takva’ adını verdiler. Yine Ertürk’ün ifadesine göre DEAŞ’a doğrudan bağlı değildiler ama aynı dini görüşü paylaşıyorlardı. 2014 yılında DEAŞ ‘hilafet’ ilân edince 9 kişilik bir grup halinde Suriye’ye gittiler. Ertürk bir süre Suriye’de (Rai) kaldıktan sonra Kocaeli’ne döndü.

UYUŞTURUCU VE İNTERNET

Bu süreçte DEAŞ’ın ‘dış istihbarat sorumlusu’ Ebu Hamza kod adlı Mustafa Güneş (İstanbul’daki Ebu Hanzala kod Halis Bayancuk’a bağlı) ile irtibat kurarak Suriye’de ölen DEAŞ militanlarının ailelerine yardımlar organize ettiler. Ayrıca örgüte adam kazandırmaya da devam ettiler. 2017 yılında örgüt kendisinden bir TIR ayarlamasını istedi. Ancak iddiasına göre ‘korktuğu için’ bunu kabul etmedi. Aynı yıl ‘cemaat içinde sigara içen, uyuşturucu kullanan ve internet üzerinden kadınlarla görüşen kişileri öğrendiğinden dolayı’ kendi cemaatini dağıttı. 5 Nisan 2018’de yakalanan Ertürk, itirafçı oldu. Yapılanmayı isimlerle birlikte deşifre etti. Bu itiraflardan oluşan örgüt şeması da iddianameye girdi.

İddianamede sanıkların telefon ve bilgisayarlarından ele geçirilen fotoğraf ve görüntü dosyaları da yer aldı.

WHATSAPP’TA GRUP

‘İmran’ kod adlı Turgut Küçük’ün telefonundan çıkan dosyaların birinde ‘cin çıkarma işlemi’ olduğu belirtilen görüntüler var. İddianamedeki analize göre aralarında örgüt yöneticilerinden Mehmet Zeki Yıldız’ın da bulunduğu 15 kişilik bir grup yerde sırtüstü yatıyor. ‘Zeyd’ adlı bir kişi ise Arapça okuyarak yerdekileri kontrol ediyor ve ‘cin çıkarma’ yapıyor. İddianamede cin çıkarma işlemi için WhatsApp grubu kurulduğu da belirtiliyor. Sanıkların ifadelerinde bu konuda herhangi bir açıklama yer almadı. (HÜRRİYET)

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