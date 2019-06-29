Terminalde kaçak pişmaniye operasyonu

33 GÜVENLİK, 8 ZABITA, 70 KAMERA…

Kocaeli Terminali’nde UlaşımPark bünyesinde çalışan 33 güvenlik ve Kocaeli Zabıtasına bağlı 8 zabıta personeli, gün içerisinde asayiş görevi dışında ek olarak kaçak pişmaniye satışı yapmaya çalışanlara da engel oluyor. Zabıta ve güvenlikler, kaçak pişmaniyecileri anlık 70 kamera ile kontrol ederek ve gün içerisinde devriye nöbeti atarak satış yapmalarına müsaade etmiyor.

SAĞLIKSIZ PİŞMANİYELER

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; bu tarz pişmaniyelerin kaçak üretildiği ve sağlık bakanlığı tarafından onaylanmadığı, kaçak pişmaniye satıcılarının sattığı ürünlerin nerelerden aldığının bilinmediği, sağlıksız ortamlarda üretildiği ve sağlığa zararlı olabileceği nedeni ile asla tüketilmemesi gerektiği belirtildi.