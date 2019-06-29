İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz

Öle1i - Aboneliğimi sözlü yada yazılı kapatmayı kabul ettiğine dahil imzalı bir abonelik sözleşmesi var mı ? Var ise ödemeler 2 ay bir süre ile gecikmeye girdikten sonra neden icra takibi başlatılmadı ? Elektrik dağıtım şirketinin usulsüz çalışma düzeneğinden dolayı kamu davasının açılmasını taleb ediyorum. İcra takipleri için belirtilen sürenin uzaması ülkede adalet saraylarının olması nedeni ile dağıtım firmasının hukuka dayalı olarak icra takibini geç başlatması nedeni ile davanın iptaline karar verilmesi gerekiyor.