Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:13 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:15 TSİ

İptal ettirmeyen yandı:Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz

Yıllar önce kiracı olarak bulunan esnaf, elektrik aboneliğini iptal ettirmeyi unutunca hayatının şokunu yaşadı. Elektrik dağıtım şirketi, yıllar sonra işyerinin biriken elektrik faturası için icra başlattı. Mahkemenin 'mağdur' dediği eski kiracıya kara haber Yargıtay'dan geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ömer A. isimli esnaf, 2005 yılında boşalttığı iş yerindeki elektrik aboneliğini kapatmayı ihmal edince olanlar oldu. Tam 8 sene sonra Ömer A.'nın kapısına dayanan elektrik dağıtım şirketi, biriken faturaların ödenmesini istedi. Ömer A., borcun kendisine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine dağıtım şirketi, Ömer A. hakkında icra takibi başlattı. Ömer A., icra takibinin iptali için dava açtı. Mahkeme, 2013 yılında icra takibinin durdurulmasına hükmetti. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran elektrik dağıtım şirketi, Ömer A.'nın icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini ve yüzde 20 az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi.

Davalının faturaya konu işyerinden 2005 yılında ayrıldığına dikkat çeken mahkeme, 2017 yılında verdiği hükümle, davalının kullanmadığı elektrik ücretini ödemesini hayatın olağan akışına ters buldu. Kararı dağıtım şirketi temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Davalının 2004 yılında elektrik abonesi olduğu işyerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ömer A.'nın aboneliği kapatmadığını hatırlattı. Geçen ay açıklanan kararda, aboneliği iptal ettirmediği sürece fiili kullanıcı ile birlikte davalı abonenin borçtan müteselsilen sorumlu olduğu vurgulandı.

Bugün 10:13 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Öle1i - Aboneliğimi sözlü yada yazılı kapatmayı kabul ettiğine dahil imzalı bir abonelik sözleşmesi var mı ? Var ise ödemeler 2 ay bir süre ile gecikmeye girdikten sonra neden icra takibi başlatılmadı ? Elektrik dağıtım şirketinin usulsüz çalışma düzeneğinden dolayı kamu davasının açılmasını taleb ediyorum. İcra takipleri için belirtilen sürenin uzaması ülkede adalet saraylarının olması nedeni ile dağıtım firmasının hukuka dayalı olarak icra takibini geç başlatması nedeni ile davanın iptaline karar verilmesi gerekiyor.

Yanıtla . 0Beğen 29 Haziran 11:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
BDDK'dan DenizBank'ın satışına onay mask
BDDK'dan DenizBank'ın satışına onay
İzmit'te halk ekmek toplantısı! mask
İzmit'te halk ekmek toplantısı!
TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon mask
TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon
"Volkswagen fabrikayı Kocaeli'ye kursun" mask
"Volkswagen fabrikayı Kocaeli'ye kursun"
Dünya Döner, artık İzmit’te mask
Dünya Döner, artık İzmit’te
Elektriğe zam geldi! mask
Elektriğe zam geldi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL