Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Daha sonra ekipler, adresi belirlenen bahçeye, jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, 903 kök Hint keneviri ele geçirildi, bahçe sahibi H.B. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.
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903 kök Hint keneviri ele geçirildi
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 903 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz