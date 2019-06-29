UlaşımPark'dan DGS için ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş SınavıDGSna girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan DGS sınavı dolayısıyla UlaşımPark 170 175 530 ve 755 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.

EK SEFERLER ÖĞRENCİLERİ RAHATLATACAK

DGS sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler 30 Haziran Pazar günü hizmet verecek. Kirazyalıdan saat 08.00de kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca İzmit Otogar güzergâhında hizmet verecek. Yine aynı saatte Kirazlıyalıdan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe İzmit Otogar güzergâhından ilerleyecek.

HAT 530 SAAT 07.00DE HAT 755 İSE 7.30DA KALKACAK

Otogara gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 07.00de Gebze Teknik Üniversitesinden kalacak ve sırasıyla Darıca Gebze İzmit Otogar güzergâhında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.30da Karamürselden ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük Başiskele üstünden Umuttepeye ulaşacak.