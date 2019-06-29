Çevre sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik için Goodyear çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Unutmamak gerekir ki biz doğayı korudukça doğa da bizi korur ve doğayı korumak gelecek kuşaklara verilecek en güzel armağandır. Kirletmemek hepimizin sorumluluğunda. Çevre düzenleri ve yaşanabilir alanların korunmasıyla ilgili daha fazla toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.