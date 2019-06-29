Çevre sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik için Goodyear çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Unutmamak gerekir ki biz doğayı korudukça doğa da bizi korur ve doğayı korumak gelecek kuşaklara verilecek en güzel armağandır. Kirletmemek hepimizin sorumluluğunda. Çevre düzenleri ve yaşanabilir alanların korunmasıyla ilgili daha fazla toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
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Gölkay Park'ta çevre temizliği farkındalığı
İzmit Belediyesi ile Goodyear Lastikleri çalışanları çevre temizliğine dikkat çekmek için Gölkay Park'ta bir etkinlik düzenlediler. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Goodyear fabrikasından yaklaşık 15 kişinin yer aldığı etkinlik kapsamında Gölkay Park çevresinde temizlik çalışması yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz