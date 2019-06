Ellibeş, teşkilatlara moral verdi

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe ve birim başkanları toplantısı düzenledi. Antikkapı Restoran’da bir araya gelen partililer önemli istişarelerde bulundu. Düzenlenen toplantıya İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe başkanları, teşkilat ve birim başkanları katıldı. Programda teşkilata moral veren bir konuşma yapan Ellibeş, sıklıkla aile vurgusu yaparak teşkilatların halkı gözlemlemesinin önemli olduğunun altını çizdi. “Mesele memleket olunca, dava olunca insan kendini tutamıyor” diyen Ellibeş, “Milletimize liderimize yapılan haksızlıkları görünce sakin olamıyorum. Bu ülkenin AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Gönüllülük esasına dayalı çalışan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Üzerinde durduğumuz aile olgusunun ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha görüyorum. Biz bir aileyiz. Hepimizin sevdası ortak. Bu sevdalar uğruna kurulduğu günden itibaren mücadele veren değerli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünden bugüne gerekli her katkıyı sunduk. Sağlam temelin mimarı olan kurucularımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Biz sağlam mirasın sahibiyiz” dedi.

“ÖRNEK TEŞKİLAT”

AKP Kocaeli teşkilatlarının diğer il teşkilatlarına örnek olduğunu vurgulayan Ellibeş, “Kocaeli teşkilatı kurulduğu günden itibaren Türkiye’ye örnek oldu. Biz bugünden itibaren bayrağımızı daha üst noktalara taşımak zorundayız. Bizde bu güç var çünkü biz donanımlıyız, tecrübeliyiz. Halkın iradesinin yansıdığı yer sandıklardır ve Kocaeli, Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak kendini gösterdi. Bu yolculuk durmuyor artan hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BELKİ DAHA ZOR OLACAK”

“Bugün karşınızda il başkanlığını görevlenmiş bir kardeşiniz olarak duruyorum” diyen Ellibeş, “31 Mart’ta çok şükür AK Parti bayrağı dalgalanacak şekilde Ali Yıldırım Sezer kardeşimize belediyemizi teslim ettik. Tam her şey bitti derken sayın Cumhurbaşkanımızın vesilesiyle İl Başkanlığı görevi verildi. Halka hizmet etmek hakka hizmet etmek anlayışında olan bir toplumuz. Geçen bir ay içerisinde yönetimimizi oluşturduk. Hukukun üstünlüğünden, barıştan taviz vermeden 2023 hedeflerine doğru yürüyoruz. Zor bir yolculuk oluyor dün çok zorlandık ama hamd olsun liderimizin ilkeli duruşuyla bütün sorunları aştık. Birçoğumuzun hayal edemediği şeyleri ülkemiz kazandı. Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışanlar da durmuyor. En son 15 Temmuz ihanetini yaşadık. Her birinin üstesinden geldik. Belki bundan sonrası daha zor olacak. Olsun, biz zoru severiz. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir teşkilatız biz” ifadelerini kullandı.

“İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜYORUZ”

Sözlerini sürdüren Ellibeş, “İl Başkanı olarak işim çok zor değil. Bizim gönül siyaseti yapmak istediğimizi net olarak görmüşler. Biz her daim halkın arasındayız. Bizi var eden milletimizdir ve başımızın üstünde her daim yeri vardır. Bize düşen her sıkıntısında yanında olmaktır. Teşkilat bireyleri olarak görevimiz ve siz bunu her zaman yaptınız, yapacağınızdan da şüphem yok.Yıllarca silahlı terörle mücadele etti bu ülke. Yumuşak karın olarak gördükleri ekonomik terörü kullandılar. Ekonomik terör dünya genelinde var. Bizim de etkilenmememiz mümkün değil. Bunun üzerine Türkiye’nin üzerine özel olarak terör uygulanıyor. Hükümetimiz gerekli hareketlerle bunu önlüyor. Tamamen kalkmasa da bazı azaldı. Karamsarlık bizim kitabımızda yok. Her daim istekli ve arzuluyuz. İnandığımız yolda yürüyoruz” şeklinde konuştu.

TEŞKİLATI MORALLENDİRDİ

Teşkilatlarını motive edici bir konuşma yapan Ellibeş, şunları söyledi:

“AK Parti ailesinin bireyleri, zaman birlik ve beraberlik zamanı. Sıkıntı aramak isteyen her türlü bulur. Bize yakışan mutluluğu yakalamak. En sıkıntılı anda tebessüm edecek güç sizde var. Önemli olan birliğimizden taviz vermemek. Aramıza fitneyi sokmadık, sokmayacağız inşallah. Biz birlik içinde 2023 hedeflerine yürüyoruz. Mesele memleket olunca, dava olunca insan kendini tutamıyor. Milletimize liderimize yapılan haksızlıkları görünce sakin olamıyorum.Bu ülkenin AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Sizden ricam mahalle bazına indirerek gündemli toplantılar yapın. Tüm hemşehrilerimizle bütünleşin. Kral çıplaksa söyleyeceğiz. Gözlemlediklerinizi tüm çıplaklığıyla aktarın. Halkı tamamen aktarırsanız biz de genel merkeze aktarırız. Milletin istekleri bizim için önemli. Hazırlayacağınız raporları ben görmek isterim. Ben de inceleyeceğim ve neler başardığınızı görmenin mutluluğunu yaşamak istiyorum. İl Başkanınız olarak bu benim hakkım. Tatile girmeden çalışacağız. Nöbetleşe izinler kullanılarak bu işi de hallederiz.” Ekin EKEN