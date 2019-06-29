Maaş oyunlu zam sağanağı

Zam sağanağı ve hayat pahalılığına bakıp temmuzda maaşlarına yüksek zam bekleyen milyonlarca memur ve emekliye kötü haber… İktidarın büyük zamları seçim sonrası ve temmuz ayına yığması, maaşlara yönelik zam ve enflasyon farkını olumsuz etkiledi. Elektrik, akaryakıt, çay ve şekerle başlayan zam furyası zincirleme zamlara yol açıp dar gelirlinin hayatını daha da zorlaştıracak. Bu zamlar ilk 6 aylık enflasyonu etkilemeyeceği için memur ve emeklinin beklediği maaş zammı da yüksek olmayacak.

ENFLASYON ARTACAK

Seçimlerin hemen ardından Çaykur çay fiyatlarına yüzde 15, Türkşeker de şekere yüzde 16 zam yaptı. Seçim sonrası başlayan zam furyasının ilk habercileri olan bu zamların hemen ardından akaryakıt ve elektrik zamları birbirini izledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 15 oranında zam yapılacağını resmen açıkladı. BOTAŞ'ın da doğalgaz fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam yapması bekleniyor. Özellikle akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve şeker birçok ürün ve hizmetin ana girdisini oluşturduğu için temmuz ayından itibaren iğneden ipliğe bir çok mal ve hizmete zincirleme yüklü zamların gelmesi kaçınılmaz oldu. Seçimlerin hemen ardından başlayan, bir kısmı haziran ayının son günlerine bir kısmı da temmuz ayı başına denk getirilen bu zamlar temmuzdan itibaren enflasyonu füze gibi yükseltecek, ancak yükselen enflasyonun maaş zamlarını da yükselteceğini düşünen milyonlarca memur ve emekli için hayal kırıklığına dönüşecek. Haziran ayının son günlerinde yapılan zamlarla temmuzda yürürlüğe girecek zamlar memur ve emekli zamlarını etkileyen haziran enflasyonunu es geçip temmuz enflasyonunu yükseltecek. Haziran enflasyonuna yansıması çok minik kalacak.

Oysa memur ve memur emeklilerinin ilk 6 ay için alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ikinci 6 ayda alacağı 6 aylık zammı belirleyecek olan TÜFE, Ocak-Haziran dönemini kapsıyor.

SEÇİMLER İÇİN BASKILANDI

İlk 5 aylık dönemde, yerel seçimler ve yenilenen İstanbul seçimleri düşünülerek fazla zam yapılmadığı için TÜFE sadece yüzde 4.99 arttı. Haziran başından seçimlerin yapıldığı 23 Haziran'a kadar olan dönemde de zamlar durdurulduğu için haziran ayı enflasyonu yüksek çıkmayacak. Seçimler nedeniyle baskılanan ilk 6 aylık enflasyon düşük çıkacağı için memurun enflasyon farkı, emeklinin de 6 aylık zammı cüce kalacak.

Memura emekliye 5, fiyatlara 15

Seçimlerden bu yana vatandaşın hayatını zorlaştıracak şekilde gelen zamlar ağırlıklı olarak yüzde 15 civarında seyrediyor. Buna karşılık zamlar haziran sonu ile temmuz başına kaydırıldığı için ilk 6 ayda TÜFE'nin yüzde 5-6 civarında kalması sağlanmış oldu. TÜFE bu seviyelerde kalırsa memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 5'lik zammın yanına en fazla 1-2 puan enflasyon farkı alabilecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de yüzde 15'lik zamlara karşılık sadece yüzde 5-6 oranındaki zamlarla yetinmek zorunda kalacaklar. (SÖZCÜ)