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İşte Bakan Albayrak'ın yerine geçeceği konuşulan isim

Cumhurbaşkanının ekonomi yönetiminde değişikliğe gidebileceği konuşulurken, kulislerde Hazine ve Maliye Bakanlığında koltuğa Berat Albayrak'ın yerine Naci Ağbal'ın geleceği iddia ediliyor.
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23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası kabine revizyonu yapılacağı iddia edilirken ilk olarak Cumhurbaşkanının ekonomi yönetiminde değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Hazine ve MaliyeBakanlığında koltuğa Berat Albayrak'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın gelebileceği iddia ediliyor.

AĞBAL'IN HAZIRLIKLARA BAŞLADIĞI KONUŞULUYOR

Bakanlık kulislerinde, şu an Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? olarak görev yapan Ağbal'ın yeni görevi için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 9 Temmuz 2018'de birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı'nın tekrar ayrılabileceği konuşuluyor. Haberde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapan Ağbal'ın tekrar Maliye Bakanı olarak görev yapabileceği de bir diğer olasılık olarak dile getiriliyor.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968; Bayburt; Türk bürokrat, siyasetçi ve Maliye Bakanı.

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalıköyünde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü.

SİYASİ KARİYERİ

Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

MALİYE BAKANLIĞI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi.Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

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Yorumlar

(2)
02

? - Neden damadını alıyor sizce önemli olan bu

Yanıtla . 0Beğen 29 Haziran 15:00
01

Cafer Güneş - Ne yani artık "bakın burası çokomelli " sözünü duyamayacakmıyız?

Yanıtla . 1Beğen 29 Haziran 13:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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