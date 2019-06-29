VM Medical Park'ta 3 yeni uzman

Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Bölgenin tanınmış hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Demir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Özdemirci, Ağız ve Diş Sağlığı Ortodonti Uzmanı Dt. İrem Dereoğlu VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. RECEP DEMİR

Uzmanlık alanları: Elektroensefalografi (EEG), elektromyografi, (EMG), sinir ileti ve iğne çalışmaları, epilepsi tanı ve tedavisi, senkop tanı ve tedavisi, baş ağrıları tanı ve tedavisi, nevraljiform baş ağrıları, baş dönmeleri ve dengesizlik, uyku bozuklukları, huzursuz bacak sendromu, periferik sinir hastalıkları, polinöropatiler, tuzak nöropatiler, radikülopatiler, motor nöron hastalıkları, kas hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları, multiple skleroz, demans ve sendromları, parkinson hastalığı, yürüyüş bozuklukları.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZM. DR. İLKNUR ÖZDEMİRCİ

Uzmanlık alanları: Yeni doğan ve prematüre bebek izlemi, anne sütü emzirme danışmanlığı, çocuklarda beslenme- büyüme-gelişim takibi, astım ve alerjik hastalıklar, anemi (kansızlık), vitamin eksiklikleri, çocuklarda enfeksiyon hastalıkları.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI / ORTODONTİ UZM. DT. İREM DEREOĞLU

Uzmanlık alanları: Diş bozuklukları, çene uyumsuzlukları, şeffaf plakla ortodontik tedavi, gülüş tasarımı.