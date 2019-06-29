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Simitçi Erkan, Suriyeli yetimleri sevindirecek

Derince'de simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Aydın, Suriye sınırındaki yetimleri sevindirmek için 1 aylık kazancının yarısını bağışlayacak.
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Geçen yıllarda yaptığı yardım kampanyalarla gündeme gelen simitçi Erkan Aydın, bu kez Suriyeli yetimler için yardım kampanyası düzenledi. Kocaeli'nin Derince ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan Aydın, bir ay boyunca sattığı simitlerden kazandığı paranın yarısı ile Kurban Bayramı arifesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yetimleri sevindirecek.

Gerçekleştirdiği kampanyayı anlatan Erkan Aydın, “Ben yaklaşık 2 aydır Suriye’de, sınır boylarındaydım. Kendi imkanlarımla toplamış olduğum gıda ve giyim yardımlarını Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Türkmen mülteci kamplarına, Türkmendağı eteklerindeki kardeşlerimize bizzat kendim götürüp, teslim ettim. Onun akabinde Doğu Guta’lı bir kardeşimizden bana gelen mesaj üzerine, Kocaeli’ye gelip tekrar bir yardım kampanyası başlattım. ‘Yetimlere kurban bayramına gidiyoruz. Anne’ yazılı tişörtüm ile bu kampanyaya başladım. Bir ay boyunca satacağım simitlerden elde edeceğim paranın yarısıyla Allah nasip ederse, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidip Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki yetim kardeşlerimizi sevindireceğim. 1 Ağustos’ta çok değer verdiğim, yol arkadaşım Asya Yıldız ile oradaki kardeşlerimizi sevindirmek için yola çıkacağım" dedi.

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