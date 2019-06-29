Tüpraş işçisi kendini fabrikaya kapattı

TÜPRAŞ'ta Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmamış, sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişti. Grev yasağı bulunan TÜPRAŞ'ta işçiler daha iyi şatlarda sözleşme imzalamak için eylem kararı aldı. Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelecek sözleşme yerine işverenle masaya oturarak daha iyi bir sözleşme imzalamak isteyen işçiler dün saat 16.00’dan itibaren eyleme başladı. TÜPRAŞ'ın dört rafinerisinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 bin TÜPRAŞ işçisi fabrikaya kapandı. Saat 16.00'da 08.00-16.00 vardiyası çalışanları iş yerlerinden çıkmadı. 16.00-00.00 ve 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerin de katılmasıyla üretime büyük ölçüde ara verecek olan işçilerin sözleşme imzalanana kadar fabrikalardan çıkmayacağı öğrenildi.