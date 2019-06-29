Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:41 TSİ- Gündem G: Bugün 13:45 TSİ

Tüpraş işçisi kendini fabrikaya kapattı

TÜPRAŞ’ta toplu iş sözleşmeleri tıkanıp anlaşma sağlanamayınca işçiler eylem yapma kararı aldı. TÜPRAŞ'ın dört rafinerisinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 bin TÜPRAŞ işçisi fabrikaya kapandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜPRAŞ'ta Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmamış, sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişti. Grev yasağı bulunan TÜPRAŞ'ta işçiler daha iyi şatlarda sözleşme imzalamak için eylem kararı aldı. Yüksek Hakem Kurulu'ndan gelecek sözleşme yerine işverenle masaya oturarak daha iyi bir sözleşme imzalamak isteyen işçiler dün saat 16.00’dan itibaren eyleme başladı. TÜPRAŞ'ın dört rafinerisinde, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da 4 bin TÜPRAŞ işçisi fabrikaya kapandı. Saat 16.00'da 08.00-16.00 vardiyası çalışanları iş yerlerinden çıkmadı. 16.00-00.00 ve 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerin de katılmasıyla üretime büyük ölçüde ara verecek olan işçilerin sözleşme imzalanana kadar fabrikalardan çıkmayacağı öğrenildi.

Bugün 13:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi mask
Mevlana Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesi
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var mask
Meteoroloji'den uyarı geldi... İller arasında Kocaeli de var
İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi mask
İşte Yavuz Erkut'un İBB'deki görevi
Baloncu Coşar, büyükşehir zabıtalarından şikayetçi mask
Baloncu Coşar, büyükşehir zabıtalarından şikayetçi
Başkan Yıldırım: Sedaş’ı artık sopa ile dövecek hale geldik mask
Başkan Yıldırım: Sedaş’ı artık sopa ile dövecek hale geldik
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL