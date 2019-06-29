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Ölümcül sıcaklar geliyor! Nem oranı %90'ın üzerine çıkacak

Kocaeli’de ara ara etkili olan yağışlı hava bir nebze olsa rahatlatırken, önümüzdeki hafta ise Kocaeli’yi çok sıcak günler bekliyor.
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Bu hafta yağmur beklenmezken hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üstünde olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Kocaeli’de yarın beklen en yüksek hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklıkları artmaya başlayacak.

Pazartesi günü 28 derece olacak olan hava sıcaklığı, Salı günü 31, Çarşamba günü ise 33 dereye kadar çıkacak. Yüzde 90’ların üzerindeki nemle birlikte, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların 35 dereye kadar çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgası hafta boyunca devam edecek. Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

Bugün 13:59 TSİ - Gündem

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