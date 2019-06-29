İcradan satılık villa!

İcra ilanında villayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Satışa konu olan,Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Ş. Mahallesi 2310 ada 7 parselde bulunan 667,00 m2 yüzölçümlü arsanın 156/667 hissesidir. Adres olarak Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nden Marmara Sokak'a girildiğinde Balyanoz Tatil Köyü Sitesi içindedir. Parselin üzerinde dış kapı numarası 27 olan dubleks bina vardır. Site içinde villanın kendisine ait yüzme havuzu ve sitenin ortak kullandığı diğer yüzme havuzu, özel güvenlik ve bahçe düzenlemesi vardır. Bina, havuz ve bahçeye uzun zamandır bakım yapılmamıştır. Ulaşım imkanları iyidir, tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Binada zemin kat+1.normal kat+çatı katı vardır. Yapı zeminde 115,00m2'dir. Toplam inşaat alanı 320,00 m2'dir. Binanın dışı taraklı mozaik kaplama, ahşap görünümlü plastik doğramalıdır. Çatısı mevcuttur. Ayrıca parsel üzerinde tek katlı, zeminde 45,00 m2 alanlı bir bakıcı evi daha vardır. Bu yapının da dış doğramaları ahşap görünümlü plastik doğramadır. Marmara Denizi'ne sıfır konumdadır. Yapılar yaklaşık 21-30 yıllıktır.”