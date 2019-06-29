Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:23 TSİ- Spor G: Bugün 14:25 TSİ

Forvete Batuhan Karadeniz!

Engin Korukır’ın transfer yasağı kalkarsa takıma forvet olarak Batuhan Karadeniz’i düşündüğü öğrenildi. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ÖNCE GENÇLERE BAKACAK

Kocaelispor’da 15 yıl sonra yuvası Kocaelispor’a dönüş yapan deneyimli teknik adam Engin Korukır, transfer etmek istediği futbolcularla teması kurmaya başladı. Mersin’de kayınvalidesinin yanında olan Korukır hafta başında İzmit’e gelecek ve öncelikli olarak alt yapıdaki futbolcular hakkında bilgi alacak. Genç futbolcuları yakından takip edecek olan Korukır en az 5 ya da 6 futbolcuyu A takımla birlikte sezon başı kampına, 2 ya da 3 futbolcuyu da sezon öncesi kampına ve ideal kadronun arasına katmak istiyor. 

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Korukır İzmit’e geldiğinde öncelikle yardımcıları ile birlikte toplantı yapacak ve ekibine görevlendirmelerini açıklayacak. Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan ve sadece bu yılın değil, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak isteyen Korukır, şehre yakışan bir takımla yeni sezona girmek istiyor. Engin Korukır’ın takımda forvet olarak görmesini istediği isimlerin başında Batuhan Karadeniz’in geldiği öğrenildi. Sakaryaspor’un teknik adamlığını yaptığı dönemde de Batuhan ile çalışan Korukır’ın bu futbolcudan hayli memnun olduğu biliniyordu.

TRANSFER SAYISI 7-8’İ BULABİLİR

Özellikle üst liglerde forma giymiş futbolcuların Kocaelispor’a kazandırılmasını isteyen Engin Korukır’ın mevcut kadrodaki futbolcular ile ilgili nihai kararı tam anlamı ile vermediği, ancak geçen sezon Kocaelispor’un birçok maçını izlediği için futbolcularla ilgili teferruatlı bilgilere sahip olduğu biliniyor. Transfer yasağı kalkarsa Engin Korukır’ın her bölgeye 1 ya da 2’şer transfer yapacağı ve sezon öncesi transfer sayısının en az 8 olacağı öngörülüyor.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

1991 İstanbul Beyoğlu doğumlu. 10 yaşında İçerenköy İdmayurdu’nda futbola başladı. 12 yaşında Beşiktaş alt yapısına transfer oldu. 15 yaşında Siyah Beyazlı ekipte profesyonel oldu. Sırası ile Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor’da forma giydi. 1.95 boyundaki forvet geçen sezon Bandırmaspor’un ligde kalması için çok kritik gollere imza atarken, kariyerinde 263 maçta 87 gol attı, 37 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 14:23 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Abz41 - Futbolla işi gücü olmayan disiplinsiz bir adam. Bunca sene uğraşılan kolej takım görüntüsü sona erecek. Hangi takıma giderse gitsin yarım sezonda kovulan bu mu bulduğunuz adam ? Olmadı hocam lütfen bizim çöpe atılacak paramız yok.

Yanıtla . 0Beğen 29 Haziran 15:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor! mask
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor!
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor! mask
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor!
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor mask
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret mask
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret
Gölcükspor el yakıyor! mask
Gölcükspor el yakıyor!
Ümit Karan yönetimindeki Shkupi kamp için Bolu'da mask
Ümit Karan yönetimindeki Shkupi kamp için Bolu'da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL