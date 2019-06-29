Forvete Batuhan Karadeniz!

ÖNCE GENÇLERE BAKACAK

Kocaelispor’da 15 yıl sonra yuvası Kocaelispor’a dönüş yapan deneyimli teknik adam Engin Korukır, transfer etmek istediği futbolcularla teması kurmaya başladı. Mersin’de kayınvalidesinin yanında olan Korukır hafta başında İzmit’e gelecek ve öncelikli olarak alt yapıdaki futbolcular hakkında bilgi alacak. Genç futbolcuları yakından takip edecek olan Korukır en az 5 ya da 6 futbolcuyu A takımla birlikte sezon başı kampına, 2 ya da 3 futbolcuyu da sezon öncesi kampına ve ideal kadronun arasına katmak istiyor.

TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Korukır İzmit’e geldiğinde öncelikle yardımcıları ile birlikte toplantı yapacak ve ekibine görevlendirmelerini açıklayacak. Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan ve sadece bu yılın değil, önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmak isteyen Korukır, şehre yakışan bir takımla yeni sezona girmek istiyor. Engin Korukır’ın takımda forvet olarak görmesini istediği isimlerin başında Batuhan Karadeniz’in geldiği öğrenildi. Sakaryaspor’un teknik adamlığını yaptığı dönemde de Batuhan ile çalışan Korukır’ın bu futbolcudan hayli memnun olduğu biliniyordu.

TRANSFER SAYISI 7-8’İ BULABİLİR

Özellikle üst liglerde forma giymiş futbolcuların Kocaelispor’a kazandırılmasını isteyen Engin Korukır’ın mevcut kadrodaki futbolcular ile ilgili nihai kararı tam anlamı ile vermediği, ancak geçen sezon Kocaelispor’un birçok maçını izlediği için futbolcularla ilgili teferruatlı bilgilere sahip olduğu biliniyor. Transfer yasağı kalkarsa Engin Korukır’ın her bölgeye 1 ya da 2’şer transfer yapacağı ve sezon öncesi transfer sayısının en az 8 olacağı öngörülüyor.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

1991 İstanbul Beyoğlu doğumlu. 10 yaşında İçerenköy İdmayurdu’nda futbola başladı. 12 yaşında Beşiktaş alt yapısına transfer oldu. 15 yaşında Siyah Beyazlı ekipte profesyonel oldu. Sırası ile Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor’da forma giydi. 1.95 boyundaki forvet geçen sezon Bandırmaspor’un ligde kalması için çok kritik gollere imza atarken, kariyerinde 263 maçta 87 gol attı, 37 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Erdem ÖVÜÇ