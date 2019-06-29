Kurtuluş Kupası Körfez Gençlerbirliği’nin! “0-3”

Bu kapsamda U-11’ler İzmit Kurtuluş Kupası’nda buluştu. 10 takımın mücadele ettiği ve üç gün şampiyonanın finalinde Körfez Gençlerbirliği ile Yahya Kaptan karşılaştı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki zorlu mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Şampiyonu penaltılar belirledi. Körfez’deAras, Yağız Ali ve Ömer topu filelere gönderirken, Yahya Kaptan ekibi 3 penaltıda da fileleri göremeyince Körfez Gençlerbirliği, İzmit Kurtuluş Kupası’nın sahibi oldu.

KUPALARINI ALDILAR

İzmit Yahya Kaptan Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında ise Çayırtepe Gençlikspor ile Kocaelispor bir araya geldi. Maçın normal süresi 2-2 bitti ve penaltıları giden maçı 6-5 kazanan Çayırtepe üçüncülüğü elde etti. Maçın ardından Gençlik Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, KASKF Başkanı Murat Aydın,Bekirderespor Kulüp Başkanı ve KASKF yöneticisi Sabri Yıldız ile KASKF yöneticisi Ertan Demirhan dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Ahmet AKAY

İZMİT KURTULUŞ KUPASI FİNAL MAÇI

YAHYA KAPTANSPOR: 0

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Faruk Sarman***

YAHYA KAPTANSPOR: Tuna**, Tunahan**, Yunus Emre***, Samet** (Bedirhan**), Oğuz**, Can**, Bedirhan**) Ömer** (Emirhan**)

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ: Muhammet***, Burak***, Berat***, Yağız Ali***, Ziya***, Aras***, Emre***, Ömer***

NORMAL SONUÇ: 0-0

PENALTI ATANLAR: Aras, Yağız Ali, Ömer (Körfez)

PENALTI KAÇIRANLAR: Can, Emirhan, Yunus Emre (Yahya Kaptan)

SIRALAMA

1.KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ

2.YAHYA KAPTANSPOR

3.ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR

4.KOCAELİSPOR