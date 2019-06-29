Hüseyin Üzülmez, 16 dosya ile boğuşuyor!

Yasağın kalkması ile ilgili hayli yol kat ettiği öğrenilen Üzülmez’in görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Elde edilen bilgilere göre anlaşıldığı öne sürülen bazı dosyaların geçici olarak transferin açılmasına olanak sağladığı, kısacası borcun bir miktarının ödendiği ve kalanının ötelendiği yönünde.