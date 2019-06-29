Yasağın kalkması ile ilgili hayli yol kat ettiği öğrenilen Üzülmez’in görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Elde edilen bilgilere göre anlaşıldığı öne sürülen bazı dosyaların geçici olarak transferin açılmasına olanak sağladığı, kısacası borcun bir miktarının ödendiği ve kalanının ötelendiği yönünde.
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Hüseyin Üzülmez, 16 dosya ile boğuşuyor!
Kocaelispor’da Başkan Hüseyin Üzülmez transfer yasağının kalkması için aşılması gereken 16 dosya ile tabiri caizse boğuşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz