İlk gün Milli takımdan arkadaşı Bahar Öngül ile birlikte karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olan Ahmet Ege, 13 yaş grubunun 1.’si olarak bireyselde final yüzme hakkı elde etmişti. Önce yüzen, arkasından koşan Efe bir kez daha rakiplerini saf dışı bıraktı ve Avrupa Şampiyonu olarak İzmit’e döndü.
Bugün 14:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:29 TSİ
Adamsın Ege ADAM!
Portekiz’in Madeira adasında gerçekleşen Biathle (Biatlon) Avrupa Şampiyonası’nda Kocaeli Yüzme Kulübü’nün İzmitli Milli yüzücüsü 2007 doğumlu Ahmet Ege Önder, Avrupa şampiyonu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz