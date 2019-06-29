Adamsın Ege ADAM!

İlk gün Milli takımdan arkadaşı Bahar Öngül ile birlikte karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olan Ahmet Ege, 13 yaş grubunun 1.’si olarak bireyselde final yüzme hakkı elde etmişti. Önce yüzen, arkasından koşan Efe bir kez daha rakiplerini saf dışı bıraktı ve Avrupa Şampiyonu olarak İzmit’e döndü.