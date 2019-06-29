Bir birinden yetenekli sporcular buz üzerinde hünerlerini ortaya koyarken, güzellikleri ile de göz kamaştırdılar. Antrenör Rana Belkıs Göçmen’in koreografilerini en iyi şekilde buz üzerinde uygulayan melekler ayakta alkışlandı.
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Buz büyüsü!
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Buz Sarayı’nda gösteriler düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz