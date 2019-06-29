Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:00 TSİ- Spor G: Bugün 14:30 TSİ

Buz büyüsü!

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Buz Sarayı’nda gösteriler düzenlendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bir birinden yetenekli sporcular buz üzerinde hünerlerini ortaya koyarken, güzellikleri ile de göz kamaştırdılar. Antrenör Rana Belkıs Göçmen’in koreografilerini en iyi şekilde buz üzerinde uygulayan melekler ayakta alkışlandı.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor! mask
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor!
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor! mask
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor!
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor mask
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret mask
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret
Gölcükspor el yakıyor! mask
Gölcükspor el yakıyor!
Ümit Karan yönetimindeki Shkupi kamp için Bolu'da mask
Ümit Karan yönetimindeki Shkupi kamp için Bolu'da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL