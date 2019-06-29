Geleceğin 12 dev adamları sertifikalarını aldı

Kocaeli Basket Spor Kulübü Antrenörü Emrah Özcan ile Hanibal Basketbol Spor Kulübü Genel Koordinatörü Burak Kaya’nın düzenlediği Basketbol Sporcu Gelişim Kampı’na 30 sporcu katılırken, yoğun talep nedeni ile birçok sporcuya teşekkür edildi.

ÖZCAN: KAMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Yoğun bir efor sarf eden sporcular kamp sonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi. Antrenör Emrah Özcan yoğun, yorucu ancak amacına ulaşan bir kampı geride bıraktıklarını ifade ederken, başta Burak Kaya’ya ve sporcularına, ardından B&E Basketball Skills Clinic Organizasyon’a, İzmir Özdere Paradise Otel çalışanlarına teşekkür etti. Özcan böylesi kampların sonraki yıllarda da yapılacağını ifade etti. Erdem ÖVÜÇ