Bu final kaçmaz!

MÜTHİŞ BİR MAÇ OLACAK
Yarı final maçlarında Selimiye 2-0’lık sonuçla Siretiye’yi, Hasaneyn de 2–1’lik sonuçla Mamuriye’yi yenerek adlarını finale yazdırmayı başardı. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmalar bu yıl büyük ilgi görürken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn karşısında Selimiye’nin nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu oldu. İki takımında iddialı olduğu ve kupayı kazanmak istediği final maçına spor camiasının akın edeceği düşünülüyor. 21.00’deki final maçı öncesinde Siretiye ile Mamuriye üçüncülük maçına çıkacak. Günün sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz