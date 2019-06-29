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Bu final kaçmaz!

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda final heyecanı bu akşam yaşanacak. Hasaneyn ile Selimiye arasındaki final maçı bu akşam21.00’de Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 
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MÜTHİŞ BİR MAÇ OLACAK

Yarı final maçlarında Selimiye 2-0’lık sonuçla Siretiye’yi, Hasaneyn de 2–1’lik sonuçla Mamuriye’yi yenerek adlarını finale yazdırmayı başardı. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmalar bu yıl büyük ilgi görürken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn karşısında Selimiye’nin nasıl bir sonuç alacağı ise merak konusu oldu. İki takımında iddialı olduğu ve kupayı kazanmak istediği final maçına spor camiasının akın edeceği düşünülüyor. 21.00’deki final maçı öncesinde Siretiye ile Mamuriye üçüncülük maçına çıkacak. Günün sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim edilecek.

Bugün 14:30 TSİ - Spor

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