Yeşilovaspor U-14’ü sıcak da kesmiyor!

HABİP AYDIN ÇALIŞTIRIYOR

Takımın U-14 takımı da tempo kesmeyen gruplardan. Genç antrenör Habib Aydın nezaretinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 17.00-20.00 antrenmanlarını yapan sporcular sıcak havaya aldırış etmiyor. Teknik adam Habip Aydın, özverilerinden ötürü sporcularına teşekkür ederken, genel koordinatör Mustafa Kürkan, İzmit’teki futbolcu potansiyelinin farkında olduğunu ifade ederek başta Kocaelispor olmak üzere sporcularının üst liglerde oynamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyor. Ahmet AKAY