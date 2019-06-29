Yeşilovaspor U-14’ü sıcak da kesmiyor!

HABİP AYDIN ÇALIŞTIRIYOR
Takımın U-14 takımı da tempo kesmeyen gruplardan. Genç antrenör Habib Aydın nezaretinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 17.00-20.00 antrenmanlarını yapan sporcular sıcak havaya aldırış etmiyor. Teknik adam Habip Aydın, özverilerinden ötürü sporcularına teşekkür ederken, genel koordinatör Mustafa Kürkan, İzmit’teki futbolcu potansiyelinin farkında olduğunu ifade ederek başta Kocaelispor olmak üzere sporcularının üst liglerde oynamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ediyor. Ahmet AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz