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İhsaniyespor binleri bir araya getirdi!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü yapılan İhsaniyespor Bahar Festivali, Melih Kahveci ve KOLPA Grubu’nun katılımıyla gerçekleşti. Büyük coşkunun yaşandığı ve binlerin katıldığı festivalde unutulmaz anlar yaşandı.
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GÖLCÜK PROTOKOLÜ TAM KADRO

Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festivale, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Belediye Meclis Üyeleri, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İhsaniyespor Başkanı Serkan Başoğlu başta olmak üzere ilimizin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarla beraber İhsaniyeliler katıldı. 

SEVER: BAŞOĞLU VE KANPARA’YA TEŞEKKÜR EDERİM

İlçemizin tanınmış ismi Melih Kahveci ve ülke genelinde ünlü KOLPA Grubu’nun sahne aldığı festival de katılımcılara seslenen Başkan Ali Yıldırım Sezer, “Güzel bir akşamda İhsaniye’mizde hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İhsaniye’nin neyi meşhur arkadaşlar. Elması ve bir de İhsaniyespor’u meşhur arkadaşlar. Bunda emeği geçen başta kulüp başkanı Serkan Başoğlu ve Zafer Kanpara kardeşime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gölcük’ün iki tane profesyonel takımı var. Gölcükspor ve İhsaniye’nin Kadın Voleybol Takımı da 2.lig de mücadele ediyor. Bundan dolayı gurur duyuyoruz” dedi. 

Bugün 21:33 TSİ - Spor

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