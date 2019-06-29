Gölcük, güreşçileri ile gurur duyuyor!

KÜRSÜDEN İNMEDİLER
Gölcük Belediyespor Güreş Takımı çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Kulübün güreşçilerinden Abdulvasi Balta, İspanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası Serbest Stil 74 kg’da Avrupa 2.si olarak Al Bayrağımızı göndere çektirmiş, büyük bir gurur yaşamamızı sağlamıştı. A Gençler Türkiye Şampiyonası’nda ise 125 kg’da Yunus Emre Akman, 97 kg Yunus Emre Uzuner, 86.kg’da Kerim Dağ Türkiye 3.sü, Küçük Yıldızlar’da 85 kg’da da Bilal Taha Coşar yine Türkiye 3.sü olarak kürsü gördü.
ABDULVASİ KARDEŞİM!
Anıtpark’ta toplanan güreşçilerimiz davul, zurna ve cazgır eşliğinde Gölcük Belediyesi’ne yürüdü.Deneyimli Antrenör Rüstem Çavdar, Güreş Ağası Mehmet Özbek ve antrenörler de karşılamada yer alırken, Avrupa ikincisi güreşçi Abdulvasi Balta omuzlarda taşındı. Başarılı güreşçi başta olmak üzere tüm güreşçileri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediyenin kapısında karşılarken, “Abdulvasi kardeşim. Sadece Gölcük’ü değil, ailesini değil, hepimizi gururlandırdın, mutlu olmamızı sağladın. Bundan sonra da Allah nice başarılar nasip etsin diyorum” dedi. Sezer güreşçilere altın hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz