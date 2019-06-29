Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:39 TSİ- Spor G: Bugün 14:42 TSİ

Portekiz’de İzmitli yüzücüler fırtına gibi esti!

27 Haziran’da başlayan ve bugün sona erecek olan Biatlon Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemizi temsil eden Kocaeli Yüzme Kulübü ile Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcuları gururumuz olmaya devam ediyor. 
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

AHMET EGE 1. OLARAK FİNALE KALDI

Dünya’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun 5 Şubat 1985'te doğduğu Madeira adasındagerçekleşen Biathle (Biatlon) Avrupa Şampiyonası’nda İzmitli yüzücüler fark yarattı. Kocaeli Yüzme Kulübü’nden 2007 doğumlu Ahmet Ege Önder, Milli takımdan arkadaşı Bahar Öngül ile birlikte karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olurken, 13 yaş grubunda 1. olarak bireyselde final yüzme hakkı elde etti.

BİREYSELDE DE MADALYA GELECEK

Yine KYK’danBaşak Yaprak Doğan 15 yaş karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olarak Milli takımdan arkadaşı Kaan Demir Vurdum ile birlikte ülkemize gümüş madalya kazandırırken, Azra İlayda İkram da finale kalan bir diğer İzmitli Milli yüzücümüz oldu. Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden Bensu Bozdağ 17 yaş karışıkbayrak yarışında 2.olarak bayrağımızı kürsüye taşıdı ve önemli bir başarının altına imza attı.Kocaeli Yüzme Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Sabri Bozca’nın nezaretinde İber Yarımadası’nda büyük bir başarı elde eden yüzücülerimiz bugün bireyselde final yüzecekler. Erdem ÖVÜÇ

İŞTE AVRUPA’DAKİ GURURLARIMIZ

Ahmet Ege Önder– KYK – 13 yaş karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı

Başak Yaprak Doğan - KYK –15 yaş karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı

Bensu Bozdağ - Yıldızlar Yüzme Kulübü – 17 yaş - karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı

Azra İlayda İkram - Kocaeli Yüzme Kulübü –15 yaş karışık çift finale kaldı

Bugün 14:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Karamürsel’den Juventus’a inanılmaz bir Başarı Öyküsü mask
Karamürsel’den Juventus’a inanılmaz bir Başarı Öyküsü
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor! mask
Ordu ile Yeni Ordu birleşiyor!
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor! mask
Futbolda “Yeni” yeni işler oluyor!
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor mask
Taraftarlar yarın Derince’de toplanıyor
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret mask
Çelik’e Korukır ve ekibinden ziyaret
Gölcükspor el yakıyor! mask
Gölcükspor el yakıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL