Portekiz’de İzmitli yüzücüler fırtına gibi esti!

AHMET EGE 1. OLARAK FİNALE KALDI
Dünya’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun 5 Şubat 1985'te doğduğu Madeira adasındagerçekleşen Biathle (Biatlon) Avrupa Şampiyonası’nda İzmitli yüzücüler fark yarattı. Kocaeli Yüzme Kulübü’nden 2007 doğumlu Ahmet Ege Önder, Milli takımdan arkadaşı Bahar Öngül ile birlikte karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olurken, 13 yaş grubunda 1. olarak bireyselde final yüzme hakkı elde etti.
BİREYSELDE DE MADALYA GELECEK
Yine KYK’danBaşak Yaprak Doğan 15 yaş karışık çiftlerde Avrupa ikincisi olarak Milli takımdan arkadaşı Kaan Demir Vurdum ile birlikte ülkemize gümüş madalya kazandırırken, Azra İlayda İkram da finale kalan bir diğer İzmitli Milli yüzücümüz oldu. Yıldızlar Yüzme Kulübü’nden Bensu Bozdağ 17 yaş karışıkbayrak yarışında 2.olarak bayrağımızı kürsüye taşıdı ve önemli bir başarının altına imza attı.Kocaeli Yüzme Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Sabri Bozca’nın nezaretinde İber Yarımadası’nda büyük bir başarı elde eden yüzücülerimiz bugün bireyselde final yüzecekler. Erdem ÖVÜÇ
İŞTE AVRUPA’DAKİ GURURLARIMIZ
Ahmet Ege Önder– KYK – 13 yaş karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı
Başak Yaprak Doğan - KYK –15 yaş karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı
Bensu Bozdağ - Yıldızlar Yüzme Kulübü – 17 yaş - karışık çift Avrupa İkincisi - Finale kaldı
Azra İlayda İkram - Kocaeli Yüzme Kulübü –15 yaş karışık çift finale kaldı
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