Teknik adam Ahmet Akkaya (Mori Ahmet), yöneticilerden Elman Demir, Marmara Masterler Federasyonu Ligi kurucularından İsmail Işıksoy, takım kaptanı Hasan Öztürk, futbolcular Sabri Kuvancı, Hasan Furuncu, Cengiz Furuncu, Serter Keskin, Çağlar Akın ve Gökhan Saral’ın yer aldığı buluşmada yeni sezonun planları masaya yatırıldı. Sohbetin ana konularından birisi de tabii ki Kocaelispor’du. Genel kurul sonrası başkanlığa gelen Hüseyin Üzülmez ve yönetimine başarı dileyen ustalar, Kocaelispor’un sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirttiler. Erdem ÖVÜÇ
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Ustalardan sezon öncesi değerlendirme
İlimizin gururu, çifte Türkiye şampiyonluğu unvanına sahip Kocaeli Master, İzmit’teki dernek lokalinde bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz