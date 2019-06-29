Ustalardan sezon öncesi değerlendirme

Teknik adam Ahmet Akkaya (Mori Ahmet), yöneticilerden Elman Demir, Marmara Masterler Federasyonu Ligi kurucularından İsmail Işıksoy, takım kaptanı Hasan Öztürk, futbolcular Sabri Kuvancı, Hasan Furuncu, Cengiz Furuncu, Serter Keskin, Çağlar Akın ve Gökhan Saral’ın yer aldığı buluşmada yeni sezonun planları masaya yatırıldı. Sohbetin ana konularından birisi de tabii ki Kocaelispor’du. Genel kurul sonrası başkanlığa gelen Hüseyin Üzülmez ve yönetimine başarı dileyen ustalar, Kocaelispor’un sezon sonunda şampiyon olacağına inandıklarını belirttiler. Erdem ÖVÜÇ