Kocaeli Master Futbolcuları facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler profil sayfasına Arap erkek fotoğrafı koydu ve sayfası yönetmeye başladı. Kaptan Işıksoy “Bizim sayfamızı çalanların eline ne geçecek ki? Bu nasıl bir terbiyesizliktir. Amaçları, dertleri ne! Onarı tespit ettiğimizde karşılarında hiç iyi niyetli biri olmayacağımı belirtmek isterim” dedi.
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Çok büyük terbiyesizlik!
Marmara Master Futbolcuları Ligi kurucularından ve Kocaeli Master takımının kaptanlarından İsmail Işıksoy, sosyal medya hesaplarını çalan kişi ya da kişilere öfke kustu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz