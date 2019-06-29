Çok büyük terbiyesizlik!

Kocaeli Master Futbolcuları facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler profil sayfasına Arap erkek fotoğrafı koydu ve sayfası yönetmeye başladı. Kaptan Işıksoy “Bizim sayfamızı çalanların eline ne geçecek ki? Bu nasıl bir terbiyesizliktir. Amaçları, dertleri ne! Onarı tespit ettiğimizde karşılarında hiç iyi niyetli biri olmayacağımı belirtmek isterim” dedi.