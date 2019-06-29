Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:31 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:32 TSİ

Büyükakın: Biz birlikte Kocaeli’yiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, TRT’de yayınlanan Seksenler dizisine ilham kaynağı olan Darıca ilçesinin Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşlarla vakit geçirdi.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Esnaflara bereketli işler dileyen, tarihi çınarın altında vatandaşlarla sohbet eden ve çay içen Başkan Büyükakın, halkın yoğun ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla kurduğu sohbet ve içten davranışlarıyla çevredeki halkın takdirini alan Başkan Büyükakın, “Samimiyetle ve tüm içtenliğimizle vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Kocaeli’nde yaşayan her insanımız bizim için kıymetlidir. Biz birlikte Darıca’yız, birlikte Kocaeli’yiz, birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine her daim şahitlik etmiş Darıca ilçesinin sembollerinden tarihi çınar ağacının gölgesinde çay ve simit eşliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızla olan birlikteliğimizi her daim sürdüreceğiz. İnsanımızı ortak yönetim sürecine katılımını bu gibi birlikteliklerle sağlayacağız” diye belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her daim vatandaşın hizmetinde olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bir taraftan icraatlarımıza devam ederken, diğer bir taraftan da gönül belediyeciliği yapacağız. Kendimizi şehrimize, ülkemize ve milletimize adadık. Üzerimizdeki sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple medeniyet değerlerimizle birlikte Kocaeli’yi daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Bugün 15:31 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
DSP'li başkan il yönetimine kızıp istifa etti mask
DSP'li başkan il yönetimine kızıp istifa etti
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi mask
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi
Ali Babacan Erdoğan ile görüşüp AKP'den ayrılacak iddiası mask
Ali Babacan Erdoğan ile görüşüp AKP'den ayrılacak iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL