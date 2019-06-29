Miço Koyu Kadınlar Plajı artık Mavi Bayraklı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ninçevre yatırımları meyvelerini veriyor. Dev projelerle sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin plajlarında artık Mavi Bayraklar dalgalanıyor.Kentte yaşayan vatandaşların pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yapılan çalışmalarla,Kocaeli’deki sahiller bir bir Mavi Bayrak alıyor. Merkezi Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirttiği 33 kriterin tamamlanıp alındığı Kocaeli’deki Mavi Bayrak sayısı,Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı ile 6’ya yükseldi. Türkiye’nin üçüncü, Marmara bölgesinin ise tek Mavi Bayraklı Kadınlar Plajı olan Miço’da,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla bayrak teslim töreni yapıldı.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Miço Kadınlar Plajı’nda gerçekleşen bayrak teslim törenineBüyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve büyükşehir yöneticileri katıldı. Kandıra’nın 5’inci Kocaeli’nin ise 6’ıncı mavi bayrağını alan Miço Kadınlar Plajı adına düzenlenen bayrak teslim törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşan Başkan Büyükakın, “Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve onlara bu vizyonu veren geçmiş dönem Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi buradan sunmayı bir borç biliyorum” dedi.

“BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK KEYİFLİ BİR GÜN”

Mavi Bayrak törenine katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu gün bizim için çok keyifli bir gün. İlk mavi bayrağımızı Karamürsel de almıştık ondan sonra Kandıra’da birçok mavi bayrak aldık. 4 tane mavi bayrağımız zaten Kandıra’mızda var. Miço Kadınlar Plajı ile Kandıra’da 5’inci Kocaeli’de 6’ncı mavi bayrağımız oldu” diye konuştu.

BAŞKAN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

“Mavi bayrak almak gerçekten çok zor. Uluslararası bir standarttır ve 33 tane kriterden başarı ile geçmeniz gerekiyor” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Ayrıca bu 33 kriterden biri bağlı kalmasanız ise de mavi bayrağımızı kaybetmemiz bir o kadar kolay. Onun için buraya gözümüz gibi bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve onlara bu vizyonu veren geçmiş dönem belediye başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi buradan sunmayı bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

“GURUR DUYACAĞIMIZ İŞLER YAPIYORUZ”

“Çocuklarımız bu plajımıza gerçek değeri verecek emanetçilerdir” diyen Başkan Büyükakın, “Biz her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Hepimizin çocukları var. Benim de 3 tane evladım var. Ama Kocaeli’deki tüm çocuklar da benim de evladımdır. Yarın yaptıklarımızı onlara bıraktığımızda şehrimizi emanet ettiğimizde gurur duyacaksak hayırlı işler yapmış oluruz. Onun için bugün yaptığımız işleri de hep yarın onlara bırakacağımızı düşünerek yapıyoruz. Burayı gençlerimize emanet ediyorum, sizlere keyifli bir tatil diliyorum“ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KANDIRA’NIN EN ÖZEL PLAJI

Kandıra ilçesinin en güzel plajlarından biri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı bu yıl mavi bayrak aldı. 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Plajda bayanlara yönelik hizmetler veriliyor. WC, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.