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Yol verme kavgasında silahıyla ateş açtı

İzmit'te araç sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.
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Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü C.G. silahıyla diğer sürücü S.G.’ye 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan S.G. yola yığılırken, silahı ateşleyen diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahsı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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