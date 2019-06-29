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Kartepe'de ödüller sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ve KASOBDER işbirliği ile düzenlenen “Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Kartepe Belediyesi ve Kartepe Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KASOBDER) işbirliği ile düzenlenen “Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması’nın “ödül töreni SEKA Kamp alanında gerçekleştirildi. Sazan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

GENİŞ KATILIM

Sazan balığı yarışmasının ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ABAF Federasyonu ve KAMADER Dernek Başkanı Engin Uztürk, KASOBDER Dernek Başkanı Rıfat Coşkun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, Uzuntarla ADİGE Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Tarım Müdürü Ayhan Kan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

19 TAKIM YARIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kurulan KASOBDER’in bu yıl ilkini düzenlediği “Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması” Eşme Sahili-Sapanca Yanıkdere arasındaki bölgede gerçekleşen yarışmada her biri dörder kişiden oluşan 19 takım yer aldı. 19 sektör de 68 yarışmanın mücadele ettiği sazan yarışmasında 14.100 kg ve 12.540 kg sazan balığı yakalandı.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Seka Kampında düzenlenen ödül töreninde KASOBDER Başkanı Rıfat Coşkun katkılarından dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a ve yarışmada yer alan takımlara teşekkürlerini iletti. ABAF Federasyonu ve KAMADER Dernek Başkanı Engin Uztürk “Çok güzel ve huzurlu yarışma yapıldı. Mücadele eden ekipleri tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kasım ayında KAMADER tarafından düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması’na herkesi bekliyoruz” dedi.

YARIŞMADA YER ALACAĞIM

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman ise “Yapılan konuşmalarda bizlere teşekkür edildi. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Kartepemizin tanıtımına büyük katkı veriyorsunuz. Balık tutmak çok keyiflidir. Bende balık tutmasını seviyorum. Heyecanını biliyorum. Bundan sonra ki yarışmalarda bende sporcu olarak yer alacağım” dedi.

10 BİN TL ÖDÜL VERİLDİ

Şimano ve Mivardi Firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada en fazla balık tutan 1. Takıma 10 bin TL, 2. Takıma 5 bin TL ve 3. Takıma ise 3 bin TL ödül verildi.

BİRİNCİ – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman yarışmada birinci olan İSOBDER Carp 34 takımına ödülünü verdi.

DERNEK - KASOBDER Başkanı Rıfat Coşkun tarafından Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür hediyesi verdi.

KARTEPE – Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, KASOBDER ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen sazan balığı yarışmasında yer alan Kartepe Belediyesi takımına başarılar diledi.

İKİNCİ – Sazan Balığı yarışmasında ikinci olan Mivardi Türkiye takımına ödülünü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun tarafından verildi.

ÜÇÜNCÜ – Sazan Balığı yarışmasında üçüncü olan Nikomedya Takımına İlçe Tarım Müdürü Ayhan Kan ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan tarafından ödülleri verildi.

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