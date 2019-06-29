Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:31 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:36 TSİ

Parasını alamayınca intihara kalkıştı

Körfez'deki bir binanın inşaat iskelesine çıkan genç, parasını alamadığını söyleyerek intihar girişiminde bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir binanın dış mantolama iskelesine çıkan Hakan G. (24) intihar
edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans gönderildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonrasında, polis şahsı iskeleden indirdi. Yardım sözü alarak iskeleden inen şahıs önce hastaneye daha sonra da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hakan G.'nin alacaklarını tahsil edemediği için zor durumda kaldığını söylediği öğrenildi.

Bugün 16:31 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi mask
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü mask
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü
903 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
903 kök Hint keneviri ele geçirildi
Gurbette kalbine yenildi mask
Gurbette kalbine yenildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL