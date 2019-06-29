Parasını alamayınca intihara kalkıştı

Edinilen bilgilere göre Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir binanın dış mantolama iskelesine çıkan Hakan G. (24) intihar

edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans gönderildi. Yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonrasında, polis şahsı iskeleden indirdi. Yardım sözü alarak iskeleden inen şahıs önce hastaneye daha sonra da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hakan G.'nin alacaklarını tahsil edemediği için zor durumda kaldığını söylediği öğrenildi.