Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:50 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:10 TSİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti

İzmit'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza 15.30 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkan Aylin B. idaresindeki 41 BL 107 plakalı otomobil, Umuttepe’den İzmit istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere sıkışan otomobilin içindeki sürücü Aylin B. yaralanırken, yanındaki eşi Arif B. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anında karşı şeridin boş olması ise olası bir faciayı önledi. 
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yaralı sürücüyü araç içinden çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlatt

Bugün 16:50 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı! mask
Silah zoruyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi mask
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi
DEAŞ'ın toplu cin çıkarma seansı mask
DEAŞ'ın toplu cin çıkarma seansı
903 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
903 kök Hint keneviri ele geçirildi
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü mask
Otobüs durağında genç kızın fotoğrafını çektiği için dövüldü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de zam talebi gündemde mask
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
22 yaşında kaza kurbanı oldu mask
22 yaşında kaza kurbanı oldu
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme! mask
Doğan'dan Hürriyet'e gönderme!

GALERİ

Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı mask
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti mask
İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi mask
Solo Türk ekibi izleyenleri büyüledi
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol mask
Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı mask
Kurtuluşa özel helva dağıtıldı
İzmit’in bayramı kutlu olsun mask
İzmit’in bayramı kutlu olsun
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL