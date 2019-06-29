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Çalışmalar bitene kadar güzergahlar değişecek

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 30 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında Enerji Hat yenileme çalışması yapacak.
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 30 Haziran – 08 Temmuz 2019 Tarihleri arasında enerji hatları yenileme çalışması yapacak. Ana arterler üzerinde yapılacak çalışmalar sırasında sefer yapan otobüsler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yönlendirilecek. 

EKİPLER SAHADA OLACAK

Enerji hatları yenileme çalışması 30 Haziran 2019 Pazar günü Gültepe Koçal Sokak mevkiinden başlayacak. Doğu istikametinde ilerleyecek olan çalışmalar 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü Otogar Eğitim Kampüsü önünde son bulacak. Çalışma süresince enerji hatları güzergahı boyunca toplu taşıma araçları güzergahlarında da kesişmeler olacak. Çalışmalar sırasında otobüs seferlerinde her hangi bir sorun yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na ekipler görev yapacak.

ÇALIŞMALAR PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Enerji hattı çalışmasından 30 Haziran ve 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak çalışmadan 55, 57, 59, 133, 143, 280,600, 630, 635, 640, 645, 650, 710, 750 NO.LU Hatlar etkilenecek. 

ÇALIŞMADAN ETKİLENECEK HATLAR

2-3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak çalışmadan 11, 43, 44, 51, 53, 59 NO.LU Hatlar, 4-5-6 Temmuz tarihinde yapılacak çalışmadan 16, 33, 85, 88, 115, 145, 148 NO.LU Hatlar. 5-6-7 Temmuz tarihinde yapılacak çalışmalardan 25, 58, 59, 66, 67, 70, 71, 71T, 72, 76, 81, 82, 90, 92, 95, 105, 118, 138,  267, 268, 269, 800, 805, 806, 836, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 850, 851, 857, 866, 871, 872, 873, 888, 891 NO.LU Hatlar. 6-7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak çalışmalardan 23, 24, 28,151, 152, 154, 159, 163, 170, 175, 183, 190, 191, 222, 250, 250C, 255, 265, 268, 269,  280, 300, 305, 400MR, 401, 402, 405, 435, 530, 702, 755, 800C, 800CK, 800K, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 851, 857, 866, 871, 872, 873, 888, 891, S1, S3, Tramvay (T1) NO.LU Hatlar etkilenecek.

ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK

Söz konusu çalışma süresince Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler sahada görev yapacak ve yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale edecek.

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