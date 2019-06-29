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Büyükşehir Genel Sekreteri belli oldu!

İlhan Bayram’dan boşalan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’nun getirildiği öğrenildi 
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Tahir Büyükakın’ın başkan seçilmesinin ardından eski genel sekreter İlhan Bayram da, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanmıştı. Bayram’ın ardından, büyükşehir belediyesinin yeni genel sekreterinin kim olacağı konuşulurken, beklenen haber geldi. Büyükşehir belediyesinden yetkililerin de doğruladığı bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’nun resmi gazetede yayınlandıktan sonra görevine resmen başlayacağı öğrenildi.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Balamir Gündoğdu 1966 yılında Tokat’ta doğdu. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı’nda denetim elemanı olarak göreve başladı. Mahalli İdareler Başkontrolörü olarak, yerel yönetimler üzerinde teftiş, özel teftiş, ön inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yürüttü.

SEKRETERLİK TECRÜBESİ VAR

Daha sonra sırasıyla; 2002-2003 arasında TBMM KİT Komisyonunda Raportörlük, 2004-2009 arasında Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2014-2015 arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, Ankara Metropol İmar AŞ ve Şanlıurfa Belsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etti. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler konularında birçok makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmış olup “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

EGO GENEL MÜDÜRÜYDÜ

Birçok AB projesinde koordinatör olarak görev yaptı ve Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi” ni yürüttü.  Balamir Gündoğdu 2016 yılında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü görevini yapıyordu. Gündoğdu,  evli ve iki çocuk babası.

 

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